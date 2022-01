Steam Ödülleri 2021 Kazananları Belli Oldu

10 farklı kategoride kullanıcıların oyları ile belirlenen Steam Ödülleri 2021 kazananları nihayet karşımızda!

PC oyuncularının adeta mabedi olan Steam çevrimiçi oyun satış platformları arasında da apayrı bir yere sahip. PC kanadında Epic Games Store gibi güçlü rakipleri karşısında hala tahtını korumayı başaran Steam kendisini tercih eden oyuncuları büyük indirim dönemleri, çeşitli etkinlikler ve atölye desteği gibi konularla mutlu ediyor. Steam'in topluluğa sunduğu en keyifli şeylerden biri de Steam Ödülleri. Adaylıkları ve kazananları her yıl kullanıcıların oyları ile belirlenen Steam Ödülleri geride bıraktığımız 2021 yılı için de sahiplerini buldu.

Geçtiğimiz Yılın Kazananları: 2020 Steam Ödülleri Sonuçları

10 farklı kategoride ödüllerin sahibini bulduğu oylamada gözler çoğunlukla Yılın Oyunu kategorisindeydi. Bu kategoride ödüle rakipleri Cyberpunk 2077, Valheim, New World ve Forza Horizon 5'i geride bırakan Resident Evil Village uzandı. Yılın VR Oyunu Cooking Simulator VR, Aşk ile Devam Ettirilen oyun Terraria, Arkadaşlarla Daha Zevkli kategorisinde kazanan It Takes Two olurken Üstün Görsel Stil kategorisinde ise ödül Forza Horizon 5'in oldu. Bunların yanı sıra En Yenilikçi Oynanış ödülü Deathloop'un, Kötü Olduğunuz En İyi Oyun ödülü Nioh 2'nin olurken En İyi Oyun Müziği ödülü ise Marvel's Guardians of the Galaxy'e gitti. Yılın en büyük hayal kırıklıklarından Cyberpunk 2077 ise oylamadan eli boş ayrılmayarak Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun ödülünü kazandı. Son kategori olan Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın ödülü ise Farming Simulator 22'nin oldu.

