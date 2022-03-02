Steam'in 21-27 şubat tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı

Steam'de her hafta en çok satan 10 oyun listelenmektedir. Valve ve Steam ile ilgili her şeyi takip eden site SteamDB'ye göre Steam'de 2022 yılının sekizinci haftasında 21-27 Şubat tarihleri arasında en çok satan 10 oyunun listesi yayınlandı.

Birden fazla satın alma seçeneği olan oyunlar iki kez gösterilir. Steam, ayrı paketleri listelemek yerine bunları yeniden eklemektedir. Liste her Pazar saat 17:00'de yenilenmektedir.

Elden Ring, çıkışından bu yana Steam'de 891 bin anlık kullanıcıya ulaşmayı başardı.

STEAM'DE GEÇEN HAFTA EN ÇOK SATAN OYUNLAR 21-27 ŞUBAT