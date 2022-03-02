Steam'in 21-27 şubat tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı
Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Dijital oyun dağıtım ve yayınlama platformu Steam'de geçtiğimiz hafta (21-27 Şubat) en çok satan oyunların listesi paylaşıldı. FromSoftware'in son oyunu Elden Ring, listenin başında yer alıyor.
Steam'de her hafta en çok satan 10 oyun listelenmektedir. Valve ve Steam ile ilgili her şeyi takip eden site SteamDB'ye göre Steam'de 2022 yılının sekizinci haftasında 21-27 Şubat tarihleri arasında en çok satan 10 oyunun listesi yayınlandı.
Birden fazla satın alma seçeneği olan oyunlar iki kez gösterilir. Steam, ayrı paketleri listelemek yerine bunları yeniden eklemektedir. Liste her Pazar saat 17:00'de yenilenmektedir.
Elden Ring, çıkışından bu yana Steam'de 891 bin anlık kullanıcıya ulaşmayı başardı.
STEAM'DE GEÇEN HAFTA EN ÇOK SATAN OYUNLAR 21-27 ŞUBAT
- Elden Ring
- Elden Ring
- Elden Ring Deluxe Edition
- Destiny 2 : The Witch Queen Deluxe Edition
- Elden Ring
- Destiny 2: The Witch Queen
- Steam Deck
- Dying Light 2 Stay Human
- Total War: WARHAMMER III
- Cyberpunk 2077
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