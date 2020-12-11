Steam Game Awards indirimleri başladı! Steam indirimleri son tarihi: Flight Simulator, Among Us, Hades, Half-Life ve çok daha fazlası indirimde!
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Steam Game Awards indirimleri başladı! Steam indirimleri son tarihi: Flight Simulator, Among Us, Hades, Half-Life ve çok daha fazlası indirimde!

11.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:31
Steam Game Awards indirimleri başladı! Steam indirimleri son tarihi: Flight Simulator, Among Us, Hades, Half-Life ve çok daha fazlası indirimde!

Oyun tutkunlarının merakla beklediği Game Awards 2020 indirimleri başladı. Steam indirimleri arasında önemli bir yere sahip olan Game Awards indirimlerinden alınabilecek oyunlar karşınızda...

Game Awards 2020 kazananları, YouTube ve Twitch üzerinden gerçekleştirilen canlı etkinlik sonrası belli oldu. Pandemi koşulları nedeniyle ödül töreni Los Angeles, Londra, Tokyo stüdyolarında aynı anda gerçekleşti. Her sene olduğu gibi bu sene de, ödüllerin dışında 2021 yılında satışa çıkacak yeni oyunlar hakkında görüntüler ve ilk bakışlar da bu törende karşımıza çıktı.

Steam Game Awards indirimleri de etkinlik kapsamında başladı.

STEAM GAME AWARDS İNDİRİMLERİ

Etkinlik kapsamında pek çok oyun indirime girdi. Ayrıca önceki yılların kazananlarını da öne çıkarıyor. Disco Elysium'dan The Witcher 3'e kadar her şey var. Bazı ücretsiz şeyler istiyorsanız, Little Nightmares II'den Echo Generation'a kadar çeşitli bağımsız oyunlar için demo seçeneklerinin keyfini çıkarabilirsiniz. Bu demolar sadece sınırlı bir süre için mevcut olacak, bu yüzden oynamak istiyorsanız acele etmeniz gerekecek.

Bu yılın kazananlarından olan Hades (% 20 indirim) ve Doom Eternal (% 67 indirim) gibi yılın oyunu seçimleri de dahil olmak üzere The Game Awards 2020 adaylarının çoğu satışta. Çok oyunculu oyunlar size göreyse Fall Guys (% 20 indirim) veya Among Us (% 20 indirim) alabilirsiniz. Strateji oyunlarından daha fazlası mı? Crusader Kings III (% 20 indirim) veya Desperados III (% 40 indirim) da alabilirsiniz.

STEAM İNDİRİMLİ OYUNLARI İÇİN TIKLAYINIZ

STEAM İNDİRİMLERİ SON TARİHİ

The Game Awards 2020, Türkiye saati ile 11 Aralık Cuma 02:30'a kadar devam edecek.

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