Steam Fiyatı 15 TL Olan SEGA Oyunları, Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

İlk olarak 1991 yılında piyasaya sürülen ve ivmeli bir grafik izleyerek dünya genelindeki oyunculara yayılan Sonic'in yapımcısı olan SEGA, 90'lı yılların lider oyun üreticisi olarak tanınıyor. Bugün başlayan ve kısa bir süre için geçerli olan fırsat sayesinde 5 SEGA oyunu arasından seçeceğiniz 2 tanesini Steam kütüphanenize ücretsiz bir şekilde ekleyebilirsiniz.

Not: Yoğunluk sebebiyle hesapla ilgili işlemlerde gecikme yaşanabilir.

SEGA oyunları nasıl edinilir?

İlk adım olarak buradan oyun fırsatının sunulduğu Games2Gether sitesine gidin.

Sağ üstte bulunan REGISTER butonuna tıklayın ve açılan sayfada gerekli bilgileri doldurarak kaydınızı gerçekleştirin.

Kaydınızı gerçekleştirdikten sonra e-posta adresinizi kontrol edin ve hesabınızı doğrulayın.



İlk adımda bulunan bağlantıya tekrar tıklayın ve açılan bağlantının sağ üstünde bulunan LOGIN ile giriş yapın.

Sağ üstteki hediye simgesine ve ardından sayfanın ortalarında bulunan SEGA CLASSICS Giveaway resmine tıklayın.

Açılan pencerede LINK MY ACCOUNT butonuna tıklayın ve yönlendirildiğiniz Steam sayfasında hesabınıza giriş yapın.

Tekrardan sağ üstten hediye simgesine ve ardından ekranın ortalarında bulunan SEGA CLASSICS Giveaway'e tıklayın. Açılan pencerede REDEEM IT ON STEAM butonuna tıklayın.

Sağ taraftaki sütunda bulunan 5 SEGA oyundan edinmek istediğiniz 2 adet SEGA oyunun seçin ve ardından REDEEM butonuna tıklayın.

Oyunların Steam hesabınızda aktif edilmesi için izin verin.

Yapmanız gereken tüm işlemler bu kadar. Son adımı da gerçekleştirdiğinizde seçmiş olduğunuz SEGA oyunları hesabınızda aktif edilmiş ve kütüphanenize eklenmiş olacaktır. Steam kütüphanenize giriş yaptıktan sonra SEGA Mega Drive & Genesis Classics'i indirerek edinmiş olduğunuz oyunlara erişebilir ve retro eğlencenin tadına varabilirsiniz.

Adım adım oyunları nasıl edinebileceğinizi anlattığımız yazımızın sonuna geldik. Bir dahaki ücretsiz oyun yazısında görüşmek üzere, keyifli oyunlar.