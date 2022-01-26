Steam bir yeni rekora daha imza attı

Steam, bir ay içerisinde üç kez rekor tazelemesi yaparak yeni rekorlara doğru gidiyor. Geçtiğimiz 3 gün içerisinde rekor kıran eş zamanlı kullanıcı rakamlarıyla ilgili bir blog yazısında, Steam'in 2022'ye neredeyse 28 milyon kullanıcı ile başladığını ve 1 ay geçmeden 29.2 milyona geldiğini belirtti.

Gerçekleşen son büyüme için belirli tetikleyiciler olup olmadığı konusunda ise, her zamanki buna etki eden faktörler bulunmaktadır. İlk olarak, gönderi Valve CS:GO ve Dota 2'nin sürekli büyüyen, son derece meşgul bir kullanıcı bölümünü eğlendirdiğini ve bu oyunların 24 saat içinde sırasıyla 900K ve 787K'nın üzerinde aktif oyuncuya ulaştığı biliniyor.

Yaşanan bu son artışlardaki bir diğer önemli faktör ise PUBG: Battlegrounds'ın oynaması ücretsiz hale gelmesidir. PUBG Battlegrounds'ın prime dönmelerinde anlık kullanıcı sayısı 3 milyonu aşarken her ne kadar artık eskisi kadar oynanmasa da hala büyük bir kitlesi bulunmaktadır. PUBG Battlegrounds'ın ücretsiz olmasıyla son 24 saatte 500 bin kullanıcıyı geçmektedir. Ayrıca Yu-Gi-Oh'un da ücretsiz olması ek bir kullanıcı takviyesidir.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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