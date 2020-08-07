Steak ve Paris Mash nasıl yapılır? Steak ve Paris Mash tarifi, yapılışı
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Steak ve Paris Mash nasıl yapılır? Steak ve Paris Mash tarifi, yapılışı

Steak ve Paris Mash yemekleri birlikte tadına doyum olmayacak ikili haline geliyor. Bir biftek çeşidi olan steak, tercihe göre az pişmiş, orta, iyi pişmiş gibi farklı düzeylerde yapılabilir. Paris Mash ise tereyağlı püredir. İşte Steak tarifi ile Paris Mash tarifi...

Steak ve Paris Mash nasıl yapılır? Steak ve Paris Mash tarifi, yapılışı
07.08.2020 08:44 | Son Güncelleme: 07.08.2020 08:48

İsteğe göre krema ve süt ile de tatlandırılabilen Paris Mash yemeğinde püf nokta blender olmadan ezilen patateslerdeki topak görüntünün olmamasıdır. Farklı derecelerde elde edilen biftekler ile servis edilir. Steak nasıl yapılır? Paris Mash nasıl yapılır?

STEAK NASIL YAPILIR?

Az pişmiş steak için; eti ızgaraya/tavaya attıktan sonra bir tarafı 1, 1.5 dakika diğer tarafını da 1 dakika kadar pişirilir. 55-60°C derecede toplam pişirme süresi 2.5 dakikadır.

Orta pişmiş et: 60-65 derece ilk tarafını 4 dakika diğer tarafı da 4 dakika pişirilir. Toplam pişirme süresi yaklaşık 8 dakika olacaktır.

Orta iyi pişmiş steak için; ilk tarafı 5-5.5 dakika diğer tarafı da yine yaklaşık 5 dakika pişirilir. Toplam pişirmesi süresi 10-11 dakikadır.

İyi pişmiş; etin ilk yüzü 7-8 dakika diğer tarafı da 7 dakika pişirilir. 71+°C derecede toplam pişirme süresi 14-15 dakika olur.

PARİS MASH TARİFİ

MALZEMELERİ

1 kilogram patates

200 gram tereyağı

Steak ve Paris Mash nasıl yapılır? Steak ve Paris Mash tarifi, yapılışı

PARİS MASH YAPILIŞI

Patatesler kabuklu halde soyuluş haşlanır.

Bir püre presi ya da patates ezeceği yardımıyla haşlanan patatesler püre haline getirilir. (Püre yaparken blender kullanmamaya dikkat edin. Aksi takdirde patatesin içindeki nişasta açığa çıkar ve pürenizin kıvamı yapış yapış olur.)

Hazırlanan püreyi iki kez tel bir süzgeçten geçirerek pürüzleri yok edilir.

Ezilen patatesleri ocağa alıp düşük sıcaklıkta karıştırarak kalan suyu buharlaştırılır.

Küp küp doğranan soğuk tereyağı ocaktan alınır patateslere ilave edilir ve karıştırılır.

İsteğe göre içine biraz krema ya da süt de ilave edilebilir.

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