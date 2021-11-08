Stat önünde aşı uygulaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Stat önünde aşı uygulaması

İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Haberler | Sağlık

Stat önünde aşı uygulaması Aşıları eksik olunca amatör futbol maçına girmelerine izin verilmedi, isteyene kapıda Covid-19 aşısı yapıldı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde amatör futbol maçını izlemek için stada girmek isteyen taraftarlardan PCR testi, HES Kodu ve aşı istendi, eksik aşıları...

Stat önünde aşı uygulaması

Aşıları eksik olunca amatör futbol maçına girmelerine izin verilmedi, isteyene kapıda Covid-19 aşısı yapıldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde amatör futbol maçını izlemek için stada girmek isteyen taraftarlardan PCR testi, HES Kodu ve aşı istendi, eksik aşıları olanlara kapı önünde Covid-19 aşısı yapıldı.

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor ile Evliya Çelebi Azotspor karşılaşması öncesi stada girmek isteyen seyirciler Hes Kodu ile sorgulandı. Sorgulama anlarında aşıları eksik olan taraftarlar alınmadı ve isteyenlere kapıda bulunan sağlık görevlilerince aşı yapıldı. Bu arada karşılaşmaya 12 yaş altındaki çocuklar da alınmadı. Yoldan geçen bazı vatandaşlar da aşı yapılabildiği afişini görerek uğradılar ve aşılarını oldular.

Stat önünde aşı uygulaması

Stat önünde aşı uygulaması

Stat önünde aşı uygulaması

İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 27 bin 474 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 27 bin 474 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title