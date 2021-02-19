Stat açılışında peyzaj çalışmalarını yetersiz bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kasapoğlu'na talimat

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Yeni Adana Stadı'nın açılış törenine canlı yayın ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, stadın etrafındaki peyzaj çalışmalarını yetersiz buldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na seslenen Erdoğan, "Stadyumun etrafında peyzaj ve çevre düzenlemesini süratle bitirmemiz buraya ayrı bir güzellik katacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni Adana Stadı'nın açılış törenine canlı yayın ile bağlandı. Spor adına yaptıkları yenilik ve girişimleri aktaran Erdoğan'ın dikkatini, stadın etrafındaki peyzaj çalışmaları çekti.

ERDOĞAN, BAKAN KASAPOĞLU'NA TALİMAT VERDİ

Stat etrafındaki peyzaj çalışması henüz istenilen seviyeye gelmezken, Erdoğan konuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na talimat verdi.

"SAYIN BAKAN'A BİR ŞEYİ HATIRLATMAK İSTİYORUM"

Öncelikle stat çalışmasında emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür eden Erdoğan, "Burada sayın Bakan'a bir şeyi hatırlatmak istiyorum. O da peyzaj ve çevre düzenlemesinde şu anda belli bir eksikliğin olduğunu ekranda izledim" dedi.

"AYRI BİR GÜZELLİK KATACAKTIR"

Konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada çevre ve şehircilikle de el ele verme süratiyle stadyumun etrafında peyzaj ve çevre düzenlemesini süratle bitirmemiz buraya ayrı bir güzellik katacaktır" ifadelerine yer verdi.