Starlink Leo Uyduları'nın geçişi sırasında gökyüzünde parlamalar oluştu
Starlink internet uydu ağının parçası olacak 60 yeni iletişim uydusu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.
Starlink internet uydu ağının parçası olacak 60 yeni iletişim uydusu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Ankara'da gökyüzünde görülen parlamaların uyduların güneş panellerinde oluşan yansımadan dolayı görüldüğü bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Duru