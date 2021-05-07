Starlink Leo Uyduları'nın geçişi sırasında gökyüzünde parlamalar oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Starlink Leo Uyduları'nın geçişi sırasında gökyüzünde parlamalar oluştu

Anadolu Ajansı / İsmail Duru - Haberler | Güncel

Starlink internet uydu ağının parçası olacak 60 yeni iletişim uydusu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Starlink internet uydu ağının parçası olacak 60 yeni iletişim uydusu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Ankara'da gökyüzünde görülen parlamaların uyduların güneş panellerinde oluşan yansımadan dolayı görüldüğü bildirildi.

Starlink Leo Uyduları'nın geçişi sırasında gökyüzünde parlamalar oluştu
Starlink Leo Uyduları'nın geçişi sırasında gökyüzünde parlamalar oluştu
Starlink Leo Uyduları'nın geçişi sırasında gökyüzünde parlamalar oluştu
Starlink Leo Uyduları'nın geçişi sırasında gökyüzünde parlamalar oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Duru

DSÖ'den ABD'nin Covid-19 aşıları için fikri mülkiyet korumasından geçici feragatine ilişkin açıklama
DSÖ'den ABD'nin Covid-19 aşıları için fikri mülkiyet korumasından geçici feragatine ilişkin açıklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Seda Sayan Demet Akalın Hakan Sabancı
Spor Diego Gökhan Töre Serdar Aziz Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Janet Yellen Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Starlink Leo Uyduları'nın geçişi sırasında gökyüzünde parlamalar oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 22:57:21. #1.16#

title