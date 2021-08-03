Starlıner Bugün Uzay İstasyonuna Kargo Taşıyacak

Ariane 5 Avrupa'nın en güçlü roketi yine işbaşında.

Ariane 5 Avrupa'nın en güçlü roketi yine işbaşında… Arianespace iki iletişim uydusunu 30 Temmuz Cuma günü fırlattı uzaya, izlemek için .

Ariane 5 roketinin daha önceki problemli başlayıp başarıyla sonuçlanan son iki görevinin ardından bu da bir gelişme ve bir sonraki James Webb Uzay Teleskobu'nu bu sonbaharda Ariane 5 ile düşünürsek bu hazırlıkların yakından takip edilme sebebini de anlarız.

Ariane 5 ile dün uzaya giden bir başka önemli uydu ise Birleşik Krallık yapımı Eutelsat Quantum.

İKİ KEZ ERTELENMİŞTİ

Dünya çevresinde dönerken 35000 km'de sabit bir pozisyonda iken yeniden programlanabilir olması özelliği ile dikkat çekiyor. Avrupa Uzay Ajansı ESA'dan öğrendiğimize göre 15 yıllık ömrü boyunca Dünya'dan alacağı veri transferi ve güvenli iletişim talebini karşılayacak.

Bir sonraki görev Boeing Starliner OFT-2, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek. Bu roket aslında birçok ilginç objeyi oraya taşıyacak uçan bir dükkan gibi, gümüş snoopy iğneleri, Üniversite bayrakları, Rosie the Riveter hediyelik demir paraları...

Son iki gündür NASA tarihi erteleyip durdu ve yeni tarih 3 Ağustos açıklandı, bu tarihi olayı da merakla bekliyoruz.

Kaynak: Space Mag Türkiye