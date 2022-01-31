Star Wars'un yeni oyunu Eclipse'in The Last of Us'tan ilham aldığı bildirildi

Geçen yıl yapılan Star Wars duyuruları arasında yer alan Star Wars Eclipse, ikonik Star Wars galaksisinin High Republic döneminde geçen çok oyunculu bir aksiyon macera oyunudur. Yepyeni karakterler ve ortamlarla, bu derin anlatımda birçok sonucu olan seçimler sayesinde farklı sonlara ulaşabileceksiniz.

AccountNGT adlı Twitter kullanıcısı, Quantic Dream'in yeni oyunu Eclipse hakkında bildiği şeylerin özetini anlattığı birkaç tweet paylaştı. Star Wars Eclipse'in aksiyon macera türü, etkileşimli hikaye anlatımına dayalı, açık dünyaya sahip, çok oyunculu gibi birçok özelliğinden bahsetti.

Star Wars'un yeni çıkacak oyunu Eclipse için geleneksel oynanışın Jedi Fallen Order gibi olacağı söylenirken hikaye ve oynanışın The Last of Us'tan ilham aldıkları iddia edildi.