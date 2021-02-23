Star Wars: Rogue Squadron Filmi
23.02.2021 10:54 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:24
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Star Wars evreninde geçen Rogue Squadron, yeni nesil savaş pilotlarına odaklanıyor.
Yönetmen: Patty Jenkins
Senaryo: George Lucas
Filmin Türü: Fantastik
Orijinal Adı: Star Wars: Rogue Squadron
Yapımcı Firma: Walt Disney
Yapım Yılı: 2023
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 22.12.2023
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Kaynak: InterSinema.com