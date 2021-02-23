Star Wars: Rogue Squadron Filmi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Star Wars: Rogue Squadron Filmi

23.02.2021 10:54 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:24
Star Wars: Rogue Squadron Filmi

Star Wars: Rogue Squadron filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Star Wars: Rogue Squadron filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Star Wars evreninde geçen Rogue Squadron, yeni nesil savaş pilotlarına odaklanıyor.

Yönetmen: Patty Jenkins

Senaryo: George Lucas

Filmin Türü: Fantastik

Orijinal Adı: Star Wars: Rogue Squadron

Yapımcı Firma: Walt Disney

Yapım Yılı: 2023

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 22.12.2023

Star Wars: Rogue Squadron Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Kadir Topbaş Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Meghan Markle Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Göztepe Ak Parti Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Star Wars: Rogue Squadron Filmi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 12:10:53. #1.14#
title