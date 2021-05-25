Star Wars Jedi Fallen Order önümüzdeki ay PS5 ve Xbox Series XS'e geliyor

Bazı söylenti haberlere göre Star Wars Jedi Fallen Order önümüzdeki ay PS5 ve Xbox Series X/S'e geliyor.

Birçok çevrimiçi parakendeciye göre, Star Wars Jedi: Fallen Order önümüzdeki ay PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S'de oynanabilir durumda olacak.

XboxEra tarafından bilinen üzere, birden fazla Brezilyalı şirket, oyunu birkaç hafta önce EA tarafından kabul görülen yaz sürümüne denk gelen 26 Haziran çıkış tarihi ile listelemeye başladı. Bununla beraber bazı Avrupalı şirketler, oyunu 11 Haziran çıkış tarihi ile listeliyorlar. Bu sepepten ötürü oyun bazı bölgelerde yaz ayından daha önce de piyasaya sürülebilir.

Star Wars Jedi:Fallen Order'ın mevcut hali ili birlikte birçok teknik geliştirme ile beraber gelecek ve oyun sahipleri için ücretsiz bir şekilde yükseltme sunacak. Bu yaz, oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X/ S konsol sürümlerine birkaç iyileştirme getirmiş olacak olan Star Wars Jedi:Fallen Order'ın yeni nesil sürümü heyecan uyandırdı. Bu, mevcut sahipleri için bedava bir şekilde çapraz nesil yükseltmesi olmuş olacak. Daha çok ayrıntı yakın zamanda gelecek.

Star Wars Jedi:Fallen Order orjinal sürüm olmamasına rağmen son zamanlarda çıkışını gerçekleştirecek olan en iyi Star Wars oyunları arasında yer alması bekleniyor. Star Wars Jedi:Fallen Order tanıdık bir oyun sürümü gibi geliyor ve bu hem ana gücü hemde en büyük zayıflığı olmuş durumda.