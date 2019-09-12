Star Wars Güç Uyanıyor filminin konusu nedir? Star Wars Güç Uyanıyor filmi oyuncuları kimler?

12.09.2019 10:24

Bu akşam atv'de Star Wars serisinin 7. bölümü ekrana gelecek. Televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Star Wars Güç Uyanıyor filmi, bir önceki filmden 20 yıl sonra vizyona girdi ve yılın en çok hasılat elde eden filmi oldu. Film, saat 20.00'da başlayacak. Star Wars Güç Uyanıyor konusu, oyuncu kadrosu ve Yıldız Savaşları serisine dair tüm detaylar haberimizde.

STAR WARS GÜÇ UYANIYOR KONUSU

Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor, Yıldız Savaşları (Star Wars) serisine ait, ABD'de 18 Aralık 2015'te gösterime giren epik bilim-kurgu uzay operası türlerinde bir filmdir. Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü (1983)'ünden yaklaşık 30 yıl sonrasında geçen filmin konusu İlk Düzen'den kaçan Stormtrooper Finn (FN-2187)'in Rey, Han Solo, Leia Organa ve Asi Birliği'yle birlikte karşılarına çıkan, Galaktik İmparatorluk soyundan gelen Kylo Ren ve İlk Düzen ile savaşarak Luke Skywalker'ı aramaya çalışmalarıdır.

Filmin yapımcılığını Lucasfilm ve Bad Robot, distribütörlüğünü Walt Disney Studios, yönetmenliğini J. J. Abrams, senaristliğini Michael Arndt, Lawrence Kasdan ve J. J. Abrams, müziklerini John Williams yapmıştır. Filmin başrol oyuncuları Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Peter Mayhew ve Max von Sydow'dan oluşmaktadır.

HASILATI VE ALDIĞI ÖDÜLLER

Yayınlandığı ilk 10 günde dünya çapında 1 milyarın üzerinde hasılat elde ederek birçok gişe rekoru kırmıştır. Beş Akademi Ödülü adaylığı ve dört BAFTA Ödülü adaylığı elde eden film, 7 Şubat 2016 itibarıyla dünya çapında 2 milyar $'ın üstünde hasılat elde etmiştir. Şu anda Star Wars serisinin en çok hasılat yapan filmi, 2015'in en çok hasılat yapan filmi ve tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü filmidir. Devam filmleri Bölüm VIII 15 Aralık 2017 tarihinde vizyona girmişti. Bölüm IX'un Aralık 2019 tarihinde vizyona girecek.

STAR WARS GÜÇ UYANIYOR OYUNCU KADROSU

Harrison Ford rolü Han Solo

Mark Hamill rolü Luke Skywalker

Carrie Fisher rolü Leia Organa

Adam Driver rolü Kylo Ren

Daisy Ridley rolü Rey

John Boyega rolü Finn

Oscar Isaac rolü Poe Dameron

Lupita Nyong'o rolü Maz Kanata

Andy Serkis rolü Supreme Leader Snoke

Domhnall Gleeson rolü General Hux

Anthony Daniels rolü C-3PO

Peter Mayhew rolü Chewbacca

Max von Sydow rolü Lor San Tekka

STAR WARS (YILDIZ SAVAŞLARI) SERİSİ TARİHİ

Film serisi 25 Mayıs 1977'de yayınlanan Yıldız Savaşları ile başladı. Ardından, 21 Mayıs 1980'de yayınlanan İmparator ve 25 Mayıs 1983'te yayınlanan Jedi'ın Dönüşü geldi. İlk filmin adı Yıldız Savaşları olmasına rağmen, daha sonra gelen öncül filmlerle isim karışıklığı yaşamamak için Yeni Bir Umut (A New Hope) altbaşlığı eklenmiştir.

1997'de, Yıldız Savaşları'nın gösterime girmesinin 20. yıldönümünde, orijinal üçleme çeşitli yenilemelerle tekrar sinemalarda gösterime girdi. Bu yenilemeler, filmlerin çekildiği tarihte mümkün olmayan bilgisayar efektleri ile gerçekleştirilmiş eklemelerdi. Filmlerin daha sonraki yayınlarında da (örn. 21 Eylül 2004'te yayınlanan serinin DVDleri) değişiklikler yapılmaya devam edildi.

Uzun süre beklenilen öncül üçleme de, 19 Mayıs 1999'da yayınlanan Yıldız Savaşları: Bölüm I - Gizli Tehlike, 16 Mayıs 2002'de yayınlanan Yıldız Savaşları: Bölüm II - Klonların Saldırısı, 19 Mayıs 2005'te yayınlanan Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith'in İntikamı ile tamamlandı.