STAR TV Seni Çok Bekledim 6. fragmanı izle! Seni Çok Bekledim Zahide! Seni Çok Bekledim son bölüm izle!
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İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerinde yer aldığı STAR TV Seni Çok Bekledim 6. fragmanı izle! Seni Çok Bekledim Zahide! Seni Çok Bekledim son bölüm izle!
SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Selo tarafından bıçaklanan Kadir, yaşam savaşını kazanır. Fakat Selo, Erol'dan intikam alma niyetinden vazgeçmemiştir. Erol ise istemeden sebep olduğu ölümün ardından yıkılan hayatların vicdan azabını kaldıramamaktadır. Ayliz babasının kim olduğunu bulmaya çalışırken Kadir sonunda bir ipucuna ulaşır. Selo'nun hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan Meryem, Zahide'ye benzerliğiyle onu şaşırtır. Cemal'e gelen bir video ise işlediği cinayeti bilen tek kişinin kendisi olmadığı gerçeğini yüzüne vurur. Cam evde karşı karşıya gelen Selo ve Erol, nihayet kozlarını paylaşacaklardır.
SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI
Kadir: Özcan Deniz
Ayliz: İrem Helvacıoğlu
Cemal: Mustafa Uğurlu
Hidayet: Yıldız Kültür
Selahattin: Caner Şahin
Erol: İlhan Şen
Mihre: Lila Gürmen
Rıza: Ali İpin
İsmet: Durul Bazan
Meryem: Türkü Turan
Zaza: Hakan Ummak
Şebnem: Sibel Şişman