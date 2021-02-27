STAR TV Seni Çok Bekledim 6. fragmanı izle! Seni Çok Bekledim Zahide! Seni Çok Bekledim son bölüm izle!
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STAR TV Seni Çok Bekledim 6. fragmanı izle! Seni Çok Bekledim Zahide! Seni Çok Bekledim son bölüm izle!

27.02.2021 18:10 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:14
STAR TV Seni Çok Bekledim 6. fragmanı izle! Seni Çok Bekledim Zahide! Seni Çok Bekledim son bölüm izle!

STAR ekranlarında yayınlanan Seni Çok Bekledim son bölüm izle! Ahmet Uğurlu! Seni Çok Bekledim oyuncuları! Seni Çok Bekledim 5. bölüm full izle! STAR TV Seni Çok Bekledim 6. fragmanı izle! Seni Çok Bekledim Zahide! Seni Çok Bekledim son bölüm izle!

İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerinde yer aldığı STAR TV Seni Çok Bekledim 6. fragmanı izle! Seni Çok Bekledim Zahide! Seni Çok Bekledim son bölüm izle!

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selo tarafından bıçaklanan Kadir, yaşam savaşını kazanır. Fakat Selo, Erol'dan intikam alma niyetinden vazgeçmemiştir. Erol ise istemeden sebep olduğu ölümün ardından yıkılan hayatların vicdan azabını kaldıramamaktadır. Ayliz babasının kim olduğunu bulmaya çalışırken Kadir sonunda bir ipucuna ulaşır. Selo'nun hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan Meryem, Zahide'ye benzerliğiyle onu şaşırtır. Cemal'e gelen bir video ise işlediği cinayeti bilen tek kişinin kendisi olmadığı gerçeğini yüzüne vurur. Cam evde karşı karşıya gelen Selo ve Erol, nihayet kozlarını paylaşacaklardır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI

Kadir: Özcan Deniz

Ayliz: İrem Helvacıoğlu

Cemal: Mustafa Uğurlu

Hidayet: Yıldız Kültür

Selahattin: Caner Şahin

Erol: İlhan Şen

Mihre: Lila Gürmen

Rıza: Ali İpin

İsmet: Durul Bazan

Meryem: Türkü Turan

Zaza: Hakan Ummak

Şebnem: Sibel Şişman

SENİ ÇOK BEKLEDİM 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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