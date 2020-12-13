Star TV'nin Akrep dizisi oyuncuları kimler? Akrep dizisinin konusu nedir?

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çekmeyi başaran Akrep bugün başlıyor. Akrep dizisi hangi gün, hangi kanalda? Akrep dizisi konusu, oyuncuları!

AKREP DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Akrep dizisi 11 Aralık yani bugün saat 20.00'da Star TV ekranlarında ilk bölümü ile seyirci ile buluşacak. Dizinin konusunu ve oyuncu kadrosunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

AKREP DİZİSİ KONUSU?

Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir! Kızı Berna'nın cesedi bulunmuştur! Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan'ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan'ın sahip olduklarının peşindedir! Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan'ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır!

Ferda'yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem'in de Ferda'nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)'nin hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir! Emgen Ailesi'nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda'nın savaşının ortasında kalacaktır. Bu savaş, Ferda'nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras'ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.

AKREP DİZİSİ OYUNCULARI!

Demet Akbağ,

Evrim Alasya,

Bekir Aksoy ve Yusuf Çim'in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda;

Aslı Melisa Uzun,

Beril Pozam,

Taha Baran Özbek,

Esila Umut,

Müge Su Şahin,

Ahsen Türkyılmaz ve Demet Gül yer alıyor.