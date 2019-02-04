Star TV, Nergis Kumbasar'ın Programını Yayından Kaldırarak Nursel Ergin'le Anlaştı

Star TV, flaş bir karar alarak sunuculuğunu ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'ın üstlendiği hafta içi her gün yayınlanan programını yayından kaldırıyor. Kanal Kumbasar'ın yerine ünlü sunucu Nursel Ergin'le anlaşma imzaladı.

CUMA GÜNÜ SON BÖLÜMÜ YAYINLANACAK

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında yayın hayatına başlayan ve gündüz kuşağında ekranlara gelen programın, rakiplerine reyting yarışında yenilmesi sonucu final yapacağı ortaya çıktı. Sunuculuğunu Nergis Kumbasar'ın yaptığı 'Nergis Zamanı' adlı kadın programı reytinglerde beklentiyi karşılayamadığı için cuma günü son kez seyirciyle buluşacağı öğrenildi.

YENİ SUNUCUYLA ANLAŞMA İMZALANDI

Kadınlara yönelik neredeyse tüm konuları ele alan programın yerine farklı bir program yayınlayacak olan Star TV, yeni bir sunucuyla anlaştı. Cuma günü ekran macerası son bulacak olan 'Nergis Zamanı'nın yerine ünlü sunucu Nursel Ergin, Global Medya imzalı programa başlayacak.

"YAKINDA KARŞINIZDA OLACAĞIM"

Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Nursel Ergin, "Bunu yapacak olmamın nedeni yakında karşınızda olacağım. Güzel sağlıklı dinlenmiş olmak istiyorum" mesajını yazmıştı.