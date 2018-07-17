Star TV'de Yayınlanan "Duymayan Kalmasın" Programı Kanal Değiştirdi

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Star TV'de iki sezondur ekranlarda olan magazin programı Duymayan Kalmasın'ın yeni sezona hazırlanırken yayından kaldırıldığını söyledi. Konu hakkında açıklama yapan program sunucularında Seren Serengil, Programın yayından kaldırıldığı doğru değil. Bizim sözleşmemiz iki yıldı Star TV ile ve bitti. O yüzden başka kanalla anlaştım." dedi.

"STAR TV İLE ANLAŞMAMIZ BİTTİ"

Programının kaldırılma iddialarına Instagram hesabından cevap veren Serengil şunları söyledi: "Duymayan Kalmasın iki yıldır reyting rekoru kıran gündemi belirlemiş olan bir programdır. Bu kadar yüksek reyting alan bir programın istenmemesi mümkün değildir. Bizim sözleşmemiz iki yıldı ve bitti o nedenle başka bir kanalla anlaştım. Eylül'de orada karşınızda olacağım.

"ARTIK MAGAZİN YAPMAYACAK"

Star TV'nin artık magazin yapmak istemediğini söyleyen Serengil, "Ayrıca Star TV duyduğumuza göre artık magazin yapmayacakmış Star Life'da yokmuş bizden memnun olmamış olsaydı kanalımız bizi gönderir başka magazin programı koyardı göreceksiniz ki koymayacak" dedi.