Star.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Star.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

26.12.2020 09:17 | Son Güncelleme: 26.12.2020 09:28

Star.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Star.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Albayrak, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı. Albayrak'ın tüm kategorilerdeki tercihi koronavirüs temalı fotoğraflar oldu.

Albayrak, haber kategorisinde Tayfun Çoşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu", spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri", yaşam kategorisinde ise Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Oylamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Albayrak, Yılın Fotoğrafları seçkisinde yer alan görsellerin senenin özeti olduğunu belirtti.

Fotoğrafı "başlı başına hayat" şeklinde tanımlayan Albayrak, fotoğrafçılığa meraklı bir isim olduğunu, amatörce fotoğraf çekmenin yanı sıra fotoğraf makinesi koleksiyonuna da sahip olduğunu dile getirdi.

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katılmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Albayrak, "Büyük bir aşkla büyük zevkle ve merakla bekliyorum, 'Acaba hangi fotoğraflara bu yıl yer verdiler' diye. O bakımdan önemli görüyorum. Bir gelenek haline geldi bu. Ben birkaç yıl AA'nın seçtiği fotoğrafları biriktirdim, sonra işin içinden çıkamadım vazgeçtim artık. Almanaklar da başlı başına bir olay, bu bakımdan tebrik ediyorum. Bizim medyamızda gelecek nesillere bırakılan çok önemli bir eser." dedi.

AA'nın tecrübesinin sektör içinde hissedildiğine dikkati çeken Albayrak, oylamada yer alan tüm fotoğrafların birbirinden kıymetli olduğunu, bu sebeple birinci seçilen fotoğrafların dışında kalan fotoğrafların da unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Star.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Star.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Star.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Star.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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