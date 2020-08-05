Stajyer nasıl yazılır? TDK'ya göre stajer mi, stajyer mi? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "stajer". Peki, stajyer nasıl yazılır? TDK'ya göre stajyer mi, stajer mi yazılır?

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