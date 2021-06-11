Stadio Olimpico kimin stadı? Türkiye - İtalya maçının oynanacağı Stadio Olimpico nerede? Stadio Olimpico hangi ülkede?
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Stadio Olimpico kimin stadı? Türkiye - İtalya maçının oynanacağı Stadio Olimpico nerede? Stadio Olimpico hangi ülkede?

Stadio Olimpico kimin stadı? Türkiye - İtalya maçının oynanacağı Stadio Olimpico nerede? Stadio Olimpico hangi ülkede?
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UEFA EURO 2020 heyecanına kısa bir süre kala bugün yapılacak olan Türkiye - İtalya maçına ev sahipliği yapacak Stadio Olimpico en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki Stadio Olimpico kimin stadı? Türkiye - İtalya maçının oynanacağı Stadio Olimpico nerede? Stadio Olimpico hangi ülkede?

UEFA EURO 2020 heyecanına kısa bir süre kala bugün yapılacak olan Türkiye - İtalya maçına ev sahipliği yapacak Stadio Olimpico en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki Stadio Olimpico kimin stadı? Türkiye - İtalya maçının oynanacağı Stadio Olimpico nerede? Stadio Olimpico hangi ülkede?

Stadio Olimpico kimin stadı? Türkiye - İtalya maçının oynanacağı Stadio Olimpico nerede? Stadio Olimpico hangi ülkede?

STADİO OLİMPİCO NEREDE?

EURO 2020 maçlarının oynanacağı stadlar arasında yer alan Stadio Olimpico (Roma Olimpiyat Stadı) , İtalya'nın Roma kentinin Foro Italico bölgesinde bulunan bir stattır. 1936 yılında yapılan stat, 70.634 kişiliktir. Stadı, İtalya'nın köklü kulüplerinden iki ezeli ekip olan SS Lazio ve AS Roma takımları ortak olarak kullanmaktadır. UEFA'nın 5 yıldızlı stadyumlarından birisidir. Daha önce 1960 Yaz Olimpiyatları'na, 1987 Dünya Atletizm Şampiyonası'na ve 1990 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştır. 2009 yılında Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştır.

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Stadio Olimpico kimin stadı? Türkiye - İtalya maçının oynanacağı Stadio Olimpico nerede? Stadio Olimpico hangi ülkede? - Haberler
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