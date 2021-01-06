St.Etienne- Paris Saint Germain maçı hangi kanalda?Saat kaçta olacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

St.Etienne- Paris Saint Germain maçı hangi kanalda?Saat kaçta olacak?

06.01.2021 10:34 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:39
St.Etienne- Paris Saint Germain maçı hangi kanalda?Saat kaçta olacak?

Fransa Ligue 1. maçında St.Etienne ile - Paris Saint Germain maçı oynanacak. Dünya futbol liglerinden bir olan Fransa Ligue 1.sinde oynanacak olan St.Etienne ile - Paris Saint Germain maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusu sıkça sorulan sorulardan biridir.

Futbolseverlerin takip ettiği dünya liginde bu hafta Fransa Ligue 1. karşılaşması gerçekleşiyor. Dünya takip edilecekSt.Etienne ile - Paris Saint Germain maçının günü ve saati belli oldu. St.Etienne ile - Paris Saint Germain maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? İşte tüm ayrıntılar!

ST. ETIENNE- PARIS SAINT GERMAIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1. maçında St.Etienne ile - Paris Saint Germain maçı, SaintÉtienne'daStade Geoffroy Guichard (Geoffroy Guichard Stadyumu)'nda gerçekleşecek. Türkiye'de eş zamanlı olarak yayınlanacak olan St.Etienne ile - Paris Saint Germain maçı Bein Sports 4, Digitürk kanal 80, Kablo Tv kanal 235 ve web üzerinden yayınlanacak.

ST. ETIENNE- PARIS SAINT GERMAIN MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

6 Ocak Çarşamba (bugün), oynanacak olan St.Etienne ile - Paris Saint Germain maç, Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Akif Ersoy İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Prens Harry İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Metin Oktay Fırat Aydınus Ahmet Nur Çebi Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: St.Etienne- Paris Saint Germain maçı hangi kanalda?Saat kaçta olacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 11:03:58. #1.15#
title