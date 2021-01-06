St.Etienne- Paris Saint Germain maçı hangi kanalda?Saat kaçta olacak?

Fransa Ligue 1. maçında St.Etienne ile - Paris Saint Germain maçı oynanacak. Dünya futbol liglerinden bir olan Fransa Ligue 1.sinde oynanacak olan St.Etienne ile - Paris Saint Germain maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusu sıkça sorulan sorulardan biridir.

Futbolseverlerin takip ettiği dünya liginde bu hafta Fransa Ligue 1. karşılaşması gerçekleşiyor. Dünya takip edilecekSt.Etienne ile - Paris Saint Germain maçının günü ve saati belli oldu. St.Etienne ile - Paris Saint Germain maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? İşte tüm ayrıntılar!

ST. ETIENNE- PARIS SAINT GERMAIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1. maçında St.Etienne ile - Paris Saint Germain maçı, SaintÉtienne'daStade Geoffroy Guichard (Geoffroy Guichard Stadyumu)'nda gerçekleşecek. Türkiye'de eş zamanlı olarak yayınlanacak olan St.Etienne ile - Paris Saint Germain maçı Bein Sports 4, Digitürk kanal 80, Kablo Tv kanal 235 ve web üzerinden yayınlanacak.

ST. ETIENNE- PARIS SAINT GERMAIN MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

6 Ocak Çarşamba (bugün), oynanacak olan St.Etienne ile - Paris Saint Germain maç, Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak.