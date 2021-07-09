SREBRENİTSA - Srebrenitsalı aileler, evlatlarının mezarı başında dua ediyor (2)
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SREBRENİTSA - Srebrenitsalı aileler, evlatlarının mezarı başında dua ediyor (2)

Anadolu Ajansı / Vesna Besic - Haberler | Güncel

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımda evlatlarını kaybeden aileler, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek, sevdikleri için dua ediyor.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımda evlatlarını kaybeden aileler, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek, sevdikleri için dua ediyor.

Srebrenitsa soykırımında iki oğlunu kaybeden İzet ve Arifa Osmanovic, Sırp güçlerinin zulmünden kaçmayı başardıklarını ancak 22 yaşındaki Muhidin ile 16 yaşındaki Mirzet'i kaybettiklerini söyledi.

Baba İzet Osmanovic, oğullarının orman yolundan güvenli bölgeye ulaşmaya çalıştığını ifade ederek, "Başaramadılar. Kemikleri toplu mezarda bulundu." dedi.

Anne Arifa da iki oğlunun her yıl mezarlarını ziyaret ettiklerini söyleyerek, "Cenazelere katılamıyorum. Bu acıyı yaşamayan bilemez. İnsan yaşamaya bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic, 570 Srebrenitsa annesinin sevdiklerini toprağa veremeden hayatını kaybettiğine işaret ederek, "En azından bir kemik parçasının bulunmasını istediler. Onların mücadelesini ben devam ettiriyorum." ifadesini kullandı.

Potoçari'ye 6 bin 652 soykırım kurbanı defnedildi

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yıl, 19 soykırım kurbanının defnedileceği Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar 6 bin 652 soykırım kurbanı defnedildi.

SREBRENİTSA - Srebrenitsalı aileler, evlatlarının mezarı başında dua ediyor (2)
SREBRENİTSA - Srebrenitsalı aileler, evlatlarının mezarı başında dua ediyor (2)
SREBRENİTSA - Srebrenitsalı aileler, evlatlarının mezarı başında dua ediyor (2)
SREBRENİTSA - Srebrenitsalı aileler, evlatlarının mezarı başında dua ediyor (2)
SREBRENİTSA - Srebrenitsalı aileler, evlatlarının mezarı başında dua ediyor (2)
SREBRENİTSA - Srebrenitsalı aileler, evlatlarının mezarı başında dua ediyor (2)
SREBRENİTSA - Srebrenitsalı aileler, evlatlarının mezarı başında dua ediyor (2)
SREBRENİTSA - Srebrenitsalı aileler, evlatlarının mezarı başında dua ediyor (2)
SREBRENİTSA - Srebrenitsalı aileler, evlatlarının mezarı başında dua ediyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Vesna Besic

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