Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler, Kartal'da anılacak
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Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler, Kartal'da anılacak

Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler, Kartal'da anılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

11 Temmuz 1995'de Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp ordusunun, Srebrenica'yı işgal ederek genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek demeden 8 binin üzerinde canı katledilişinin 26. yılı için bir anma programı düzenlenecek.

11 Temmuz 1995'de Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp ordusunun, Srebrenica'yı işgal ederek genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek demeden 8 binin üzerinde canı katledilişinin 26. yılı için bir anma programı düzenlenecek.

Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile Kartal Belediyesi'nin birlikte hazırladığı program kapsamında; 11 Temmuz Pazar günü saat 18.00'da Kartal Meydanı'nda yer alan Srebrenica Boşnak Soykırımı Anıtı'na çelenk konulacak.

Srebrenitsa Boşnak Soykırımı'nda hayatını kaybeden canlar ve soykırımın dinmeyen acısı, 26. yılında anılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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