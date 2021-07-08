Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler, Kartal'da anılacak

11 Temmuz 1995'de Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp ordusunun, Srebrenica'yı işgal ederek genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek demeden 8 binin üzerinde canı katledilişinin 26. yılı için bir anma programı düzenlenecek.