- Srebrenitsa soykırımı kurbanlarını anma törenlerine korona virüs kısıtlaması
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- Srebrenitsa soykırımı kurbanlarını anma törenlerine korona virüs kısıtlaması

- Srebrenitsa soykırımı kurbanlarını anma törenlerine korona virüs kısıtlaması Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde gerçekleştirilecek anma merasimi, korona virüs salgını nedeniyle sınırlı tutulacak.

06.07.2020 17:16 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:29

- Srebrenitsa soykırımı kurbanlarını anma törenlerine korona virüs kısıtlaması

SARAYBOSNA - Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde gerçekleştirilecek anma merasimi, korona virüs salgını nedeniyle sınırlı tutulacak.

Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana şahit olduğu en büyük katliamlardan birine sahne olan Srebrenitsa'da soykırımın 25. yılı vesilesiyle gerçekleştirilecek anma törenleri, korona virüs salgını nedeniyle katı tedbirler çerçevesinde ve sınırlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Bu yıl kimliği tespit edilen 13 cenazeden bazıları kurban yakınlarının çekinceleri nedeniyle anma törenleri sırasında defnedilemeyecek. Organizatörler, defin işlemlerinin gerçekleştirileceği 11 Temmuz'da törene katılmak isteyenlere, programı devlet televizyonundan veya internet üzerinden takip etme çağrısı yaptı.

Soykırım kurbanlarının yakınları ile kısıtlı sayıda ziyaretçinin katılımına müsaade edilecek törenler öncesinde şehitliğe giriş yapacak herkesin sağlık kontrolünden geçirilmesi planlanıyor. 11 Temmuz öncesi ve sonrasında gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin de sıhhi tedbirler dairesinde yapılması öngörülüyor.

Online seferberlik

Srebrenitsa Anma Merkezi, anma programlarını olabildiğince çevrimiçi platforma taşıma amaçlı bir seferberliğe de imza atarak "Srebrenitsa İçin Oku" başlıklı bir kampanya başlattı. Bu çerçevede projeye destek olan toplumun her kesiminden katılımcı, soykırım kurbanlarının isimlerini okudukları videolar paylaştı. Katılımcılar, kendi evlerinde, ofislerinde, bahçelerinde ve şehitliklerde soykırım kurbanlarının isimlerini okuyarak projeye destek oldu.

Srebrenitsa, Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilmiş olmasına rağmen Ratko Mladiç komutasındaki Sırp güçleri tarafından 11 Temmuz 1995'te işgal edilmişti. Batı'nın güvenli bölgenin ihlaline karşı hiçbir somut adım atmamasından cesaret alan Sırp kuvvetleri, bu kentte aralarında çocukların da bulunduğu en az 8 bin 372 Boşnak erkeği katletti.

Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığın'da bugüne kadar kimliği tespit edilen 6 bin 643 soykırım kurbanı toprağa verildi. Her yıl yeni toplu mezarların bulunduğu Bosna Hersek'te soykırım ve katliamlarda hayatını kaybeden binlerce kişinin kimliği tespit edilmeyi bekliyor.

- Srebrenitsa soykırımı kurbanlarını anma törenlerine korona virüs kısıtlaması

Kaynak: İHA

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