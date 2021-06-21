Square Enix, Outriders'ın satışlarından oldukça memnun olduğunu açıkladı! Outriders ilk ayında rekor satış rakamlarına ulaştı!
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Square Enix, Outriders'ın satışlarından oldukça memnun olduğunu açıkladı! Outriders ilk ayında rekor satış rakamlarına ulaştı!

Square Enix, Outriders'ın satışlarından oldukça memnun olduğunu açıkladı! Outriders ilk ayında rekor satış rakamlarına ulaştı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Square Enix, üçüncü şahıs nişancı oyunu Outriders'ın satışlarından memnun olduğunu duyurdu. Piyasaya çıktığı ilk ayda şirketin beklediği satış rakamlarını aşan Outriders, hangi platformlar üzerinden erişime açık bulunuyor? Outriders sistem gereksinimleri nelerdir? Detaylar haberimizde!

Square Enix tarafından yayınlanan ve People Can Fly tarafından geliştirilen rol yapma oyunu Outriders, 1 Nisan 2021 tarihinde piyasaya sürülmesinin ardından, şirketin beklediği şatış rakamlarını açmış durumda.

Square Enix, ayrıca oyunu Microsoft'un Xbox Games Pass üzerinden kullanıma sunması kararının da oldukça büyük bir rol oynadığını duyurdu.

Outriders, piyasaya çıktığı ilk ayda 3.5 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Bu kullanıcıların her birinin ortalama 30 saatin üzerinde oynama süresi bulunuyor.

Outriders, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One, Xbox Series X/S, PC ve Stadia platfromlarında mevcut.

OUTRIDERS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel I5-3470/ AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 750ti/ AMD Radeon R9 270x

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i7-7700K/ AMD Ryzen 5 2600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070, 8 GB/ Radeon RX Vega 56, 8 GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Talha Eker
Gündem Editörü
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