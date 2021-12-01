Spotify Wrapped 2021 yayınlandı! Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen şarkılar hangileri?
Spotify, merakla beklenen 2021 özetini yayınladı. Spotify Wrapped olarak da bilinen listede en çok dinlediğimiz şarkılar, sanatçılar ve Spotify listeleri yer alıyor. Öte yandan Spotify Türkiye 2021 en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları açıkladı. Peki Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen şarkılar hangileri?
En çok dinlediğimiz şarkıları, sanatçıları, podcast'leri ve diğer türleri gösteren Spotify Wrapped 2021 yayınlandı! ünyanın en büyük dijital müzik platformlarından Spotify, her yıl kullanıcılarına o yıl boyunca en çok dinlediği müzik türlerini, sanatçıları, şarkıları ve daha fazlasını kapsamlı şekilde sunuyor. Bu özeti görebilmek için uygulamanın son sürümünü kullanmak şart. Peki Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen şarkılar hangileri?
1) Bilmem mi?- Sefo
2) Seni dert etmeler- Madrigal
3) Krvn - UZI
4) Bul beni - Ezhel
5) Martılar - EDIS
1) Ezhel
2) UZI
3) Sezen Aksu
4) Duman
5) Cakal
1) drivers license – Olivia Rodrigo
2) MONTERO (Call Me By Your Name) – Lil Nas X
3) STAY (with Justin Bieber) – The Kid LAROI, Justin Bieber
4) good 4 u – Olivia Rodrigo
5) Levitating (feat. DaBaby) – Dua Lipa, DaBaby
1) Bad Bunny,
2) Taylor Swift,
3) BTS, Drake
4) Justin Bieber
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