Spotify Wrapped 2021 yayınlandı! Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen şarkılar hangileri?

En çok dinlediğimiz şarkıları, sanatçıları, podcast'leri ve diğer türleri gösteren Spotify Wrapped 2021 yayınlandı! ünyanın en büyük dijital müzik platformlarından Spotify, her yıl kullanıcılarına o yıl boyunca en çok dinlediği müzik türlerini, sanatçıları, şarkıları ve daha fazlasını kapsamlı şekilde sunuyor. Bu özeti görebilmek için uygulamanın son sürümünü kullanmak şart. Peki Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen şarkılar hangileri?

2021'DE TÜRKİYE'DE EN ÇOK HANGİ ŞARKILAR DİNLENDİ?

1) Bilmem mi?- Sefo

2) Seni dert etmeler- Madrigal

3) Krvn - UZI

4) Bul beni - Ezhel

5) Martılar - EDIS

2021'DE TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR HANGİLERİ?

1) Ezhel

2) UZI

3) Sezen Aksu

4) Duman

5) Cakal

2021'DE DÜNYADA EN ÇOK HANGİ ŞARKILAR DİNLENDİ?

1) drivers license – Olivia Rodrigo

2) MONTERO (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

3) STAY (with Justin Bieber) – The Kid LAROI, Justin Bieber

4) good 4 u – Olivia Rodrigo

5) Levitating (feat. DaBaby) – Dua Lipa, DaBaby

2021'DE DÜNYADA EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR HANGİLERİ?

1) Bad Bunny,

2) Taylor Swift,

3) BTS, Drake

4) Justin Bieber

