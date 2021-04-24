Spotify ücretli mi? Spotify nedir?
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Spotify ücretli mi? Spotify nedir?

Spotify ücretli mi? Spotify nedir?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Spotify, 2008 yılından beri bir çok ülkede hizmet veren online müzik platformudur. Spotify ücretsiz mi ücretli mi? Milyonlarca kişinin kullandığı Spotify nedir? Spotify nasıl kullanılır? sorusunu vatandaşlarımız aramaktadır.

Spotify, 2008 yılından beri bir çok ülkede hizmet veren online müzik platformudur. Spotify ücretsiz mi ücretli mi? Milyonlarca kişinin kullandığı Spotify nedir? Spotify nasıl kullanılır? sorusunu vatandaşlarımız aramaktadır. Peki, Spotify nedir? Spotify ücretli mi? Ücretsiz mi? Spotify nasıl kullanılır? İşte detaylar haberimizde...

SPOTİFY NEDİR?

Spotify, dünya çapında milyonlarca şarkıya ve diğer içeriğe anında erişebilmeni sağlayan bir dijital müzik, podcast ve video aktarma hizmetidir.

SPOTİFY ÜCRETLİ Mİ? ÜCRETSİZ Mİ?

Spotify ücretli mi? Bu sorunun yanıtı hem evet hem de hayır. Belli kısıtlamalar dahilinde Spotify'ı ücretsiz olarak da kullanabilirsiniz. Örneğin Spotify'ı bilgisayarınıza veya telefonunuza kurdunuz. Karşılaşacağınız kısıtlamalardan bahsedelim: Öncelikle istediğiniz parçayı dinleyemezsiniz; albümden bir parça çaldığınızda geçişler sırayla veya isteğinize göre değil, random yani karışık şekilde olur; bu nedenle istemediğiniz parçaları da dinlemek zorunda kalırsınız. Reklam ise işin bir diğer boyutu. Müzik dinlerken arada reklamları da dinlemek zorunda kalırsınız; yüksek sesle müzik dinlerken, kendinizi kaptırmışken araya giren reklamlar sinir bozucu olabiliyor.Diğer yandan çevrimdışı dinleme olanağınız da yok. Yani internetiniz yoksa Spotify'ı hiç açmakla uğraşmayın; müzik dinleyemezsiniz. Ses kalitesi de bir başka etken. Premium üyelerden farklı olarak Spotify'ı ücretsiz kullananlara en yüksek ses kalitesi sunulmaz. Buna da dikkat etmekte fayda var. Ama tüm bu kısıtlamaları kabul ederseniz; evet Spotify'ı bedava kullanabiliyorsunuz.

Gelelim Premium yani ücretli hesap kullananlara... Az önce saydığımız kısıtlamaların hiçbiri olmuyor; daha önce müzikleri kaydetmek kaydıyla internetiniz olmadan da müzik dinleyebiliyorsunuz mesela.

Premium aboneliğin bedeli ise aylık 13,99 TL.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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