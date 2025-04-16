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Spotify ne zaman düzelecek? Spotify neden açılmıyor?

Spotify ne zaman düzelecek? Spotify neden açılmıyor?
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Spotify ne zaman düzelecek sorusu, 16 Nisan 2025 tarihinde yaşanan erişim sorunlarının ardından milyonlarca kullanıcı tarafından araştırılmaya başlandı. Hem mobil hem de masaüstü uygulamalarda yaşanan kesintiler, müzikseverleri zor durumda bıraktı. Peki, Spotify neden çalışmıyor ve ne zaman düzelecek?

Kullanıcılar, sabah saatlerinden itibaren uygulamaya giriş yapamıyor ve şarkı listelerini açarken hatalarla karşılaşıyor. Bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, "Spotify çöktü mü?" ve "Spotify sorunu ne zaman düzelir?" soruları da gündemdeki yerini aldı. Yaşanan erişim sorunu sonrası Spotify'dan resmi bir açıklama gelirken, teknik ekibin çalışmalarını sürdürdüğü ve sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulacağı belirtildi. İşte "Spotify ne zaman düzelecek?" sorusunun yanıtı ve güncel gelişmeler...

SPOTIFY NE ZAMAN DÜZELECEK?

Spotify kullanıcıları, 16 Nisan Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren uygulamaya erişimde ciddi sorunlar yaşamaya başladı. Özellikle Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden gelen raporlar, sistemsel bir sorun olduğunu ortaya koydu. Kullanıcılar uygulamada "şarkı çalmıyor", "ana sayfa açılmıyor" gibi hatalarla karşılaştıklarını bildirdi.

Spotify ne zaman düzelecek? Spotify neden açılmıyor?Spotify ne zaman düzelecek?

SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Spotify şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor. Spotify'ın son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler:

Spotify ne zaman düzelecek?Spotify çöktü mü?

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Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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