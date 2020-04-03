Spotify 2019'da En Çok Kullanılan Müzik Servisi Oldu! İşte Şaşırtan Veriler
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Spotify, Apple, Teknoloji

Spotify 2019'da En Çok Kullanılan Müzik Servisi Oldu! İşte Şaşırtan Veriler

Araştırma şirketi Counterpoint Research, geçtiğimiz yıl en çok kullanılan müzik servisinin Spotify olduğunu açıkladı.

Spotify Rekor Kırdı!

Counterpoint Research, 2019 yılında streaming müzik sektörünün %23'lük bir büyüme ile toplam 368 milyon aboneye ulaştığını

03.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:50
Spotify 2019'da En Çok Kullanılan Müzik Servisi Oldu! İşte Şaşırtan Veriler

Araştırma şirketi Counterpoint Research, geçtiğimiz yıl en çok kullanılan müzik servisinin Spotify olduğunu açıkladı.

Spotify Rekor Kırdı!

Counterpoint Research, 2019 yılında streaming müzik sektörünün %23'lük bir büyüme ile toplam 368 milyon aboneye ulaştığını açıkladı. Bu büyümenin podcast'ler ve tüketicilerin dikkatini çekerek onları aboneye dönüştüren orijinal içeriklerden kaynaklandığı duyuruldu.

Spotify, 2019'da bir numaralı streaming servisi oldu. Spotify'ın büyümesinin, üç ay boyunca ücretsiz Spotify Premium sunması ve Google Home'u premium aboneliği ile birleştirmesinin öncülük ettiği paylaşıldı.

Spotify'ın ardından Apple Music gelmekte. Apple Music'in 2019'da %36'lık bir büyüme katettiği açıklandı. Belirli pazarlarda bölgesel streaming servisleri Spotify ve Apple Music'ten daha iyi performans göstermeye devam etti. Hindistan'da, Gaana bir numaralı akış servisiyken, Rusya'da Yandex Music liderlik yaptı.

Sizler araştırma sonuçları hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

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