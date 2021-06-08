Sporunu aksatan İlayda Alişan paylaşımıyla hocasının gönlünü aldı
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Sporunu aksatan İlayda Alişan paylaşımıyla hocasının gönlünü aldı

Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Adı Masumiyet dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk dedikodularına karışan İlayda Alişan, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Sporunu çok ihmal ettiği için hocasının sitem ettiği videoyu paylaşan güzel oyuncu, "Bundan sonra seni hiç üzmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Masumiyet dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan İlayda Alişan, söz konusu iddiaları, "Bu söylentiler yıpratıyor. Üzülüyorum, aşka değil kariyerime odaklandım" ifadeleriyle yalanlasa da ikili Bodrum'da el ele görüntülenmişti.

"KOŞ SERKAY BİZİ ÇEKİYORLAR"

Kahvaltı yaptıkları mekandan ayrıldıktan sonra el ele Gümüşlük sahilinde yürüyen ikili objektiflere yansıyınca "Fotoğrafları yayınlamayın" dedikleri tatilde birlikteliklerini gözler önüne sermişti. Muhabirlerin görüntü aldığını gören 25 yaşındaki güzel, "Koş Serkay, bizi çekiyorlar. Müdahale et. Son günümüzde de yakalanılmaz ki" diyerek panikle sevgilisine seslenmişti.

Sporunu aksatan İlayda Alişan paylaşımıyla hocasının gönlünü aldı

"SAKLAYARAK AŞK YAŞIYORUZ"

Kendilerini görüntüleyen gazetecilerin yanına gelen Tütüncü, "Kimse bilmiyor. Saklayarak yaşıyoruz, ne menajerlerimiz ne de en yakın arkadaşlarımız aşk yaşadığımızı bilmiyor. Fotoğrafları yayınlamayın, çok yıpranırız" demesine rağmen gazetecileri ikna edememişti.

Sporunu aksatan İlayda Alişan paylaşımıyla hocasının gönlünü aldı

"SENİ HİÇ ÜZMEYECEĞİM"

Mynet'in haberine göre; İlayda Alişan, çevresine ve hayranlarına karşı yaşadığı mahcubiyetin ardından spor hocasına da mahcup oldu. Tatil ve dizi çekimleri nedeniyle sporu çok aksatan oyuncu, spor hocasının sitem ettiği videoyu paylaşarak, "Bundan sonra seni hiç üzmeyeceğim" mesajını paylaştı.

Sporunu aksatan İlayda Alişan paylaşımıyla hocasının gönlünü aldı
Sporunu aksatan İlayda Alişan paylaşımıyla hocasının gönlünü aldı
Sporunu aksatan İlayda Alişan paylaşımıyla hocasının gönlünü aldı
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Burak Akdoğan
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