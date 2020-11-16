Sporting Gijon-Rayo Vallecano maçı ne zaman saat kaçta? Sporting Gijon-Rayo Vallecano hangi kanalda? Sporting Gijon-Rayo Vallecano şifresiz canlı izle
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Sporting Gijon-Rayo Vallecano maçı ne zaman saat kaçta? Sporting Gijon-Rayo Vallecano hangi kanalda? Sporting Gijon-Rayo Vallecano şifresiz canlı izle

16.11.2020 11:23 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:27
Sporting Gijon-Rayo Vallecano maçı ne zaman saat kaçta? Sporting Gijon-Rayo Vallecano hangi kanalda? Sporting Gijon-Rayo Vallecano şifresiz canlı izle

İspanya La Liga 2 maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Sporting Gijon-Rayo Vallecano maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Sporting Gijon-Rayo Vallecano maçı hangi kanalda? Sporting Gijon-Rayo Vallecano şifresiz canlı izlenecek mi? Sporting Gijon-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta?

Gruptan çıkma mücadelesini yarışını yakından ilgilendiren maçta Sporting Gijon-Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sporting Gijon-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Gijon-Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, hakemi kim? Sporting Gijon-Rayo Vallecano şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar haberimizde...

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SPORTİNG GİJON-RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ GÜN?

Sporting Gijon-Rayo Vallecano maçı 16 Kasım Pazartesi günü oynanacak.

SPORTİNG GİJON-RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Sporting Gijon-Rayo Vallecano maçı 23:00'de başlayacak.

SPORTİNG GİJON-RAYO VALLECANO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sporting Gijon-Rayo Vallecano arasındaki İspanya La Liga 2 Maçı El Molinon Stadyumu, Gijon'da oynanacak.

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