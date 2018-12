Sporda Başarı İçin Hiçbir Engelimiz Yok"

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun'daki spor altyapısının birçok ilde bulunmadığına işaret ederek, sporda Samsun'da başarı için hiçbir engellerinin olmadığını söyledi.

Kaymak, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonunda, Samsun Amatör Ligi'nde 2018 yılında şampiyon olan takımlar ile amatör branşlarda Dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarılı olan sporcular için düzenlenen ödül törenine katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, Samsun'un kendisine çizdiği çeşitli vizyonlar olduğunu ifade eden Kaymak, "Samsun tarım kenti, sağlık kenti, eğitim kenti ve spor kenti diyoruz. İşte Samsun'a spor kenti özelliğini kazandıran sizlersiniz. İnşallah Samsun sizler sayesinde bu coşku, bu heyecan ve başarı sayesinde gerçekten spor kenti olma özelliğini sadece Samsunlular değil, bizim dışımızdaki insanların da spor kenti demeleridir. Bu anlamda bunun ölçüsü başarıdır." dedi.

Kaymak, Samsun'un amatör ve profesyonel alanlarda dereceler almasını istediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Samsun'a yapılan bu tesisler için geçmiş dönem Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmış sayın bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, 25 yıllık kaymakam, 4 yıldır da valilik yapıyorum. İnanın Samsundaki spor altyapısı birçok ilimizde yok. Başka illerimiz Samsun'u gıpta ile izliyorlar. Artık Samsun'da başarı için hiçbir engelimiz yok. Tabi ki amatör spor kulüplerine destek olmak durumundayız. İnşallah bu birliktelik için her zaman el ele verirsek bu tesislerin hakkını veririz. İlimiz her branştaki tesise sahiptir. Bu tesisleri en iyi şekilde kullanmak için bizlere büyük sorumluluk yüklenmektedir. Bu tesislerimizi tıklım tıklım doldurarak gece gündüz demeden çalıştırmamız lazım. O zaman sporu her alana yaymış olacağız. İlimizin ve Türkiye'nin istediği büyük başarıları ve bayrağımızı hem ulusal hem de uluslararası arenada göndere çektirecek sporcuları ilimizde yetiştireceğimize inanıyorum. Tabi ki Samsunspor bunların baş aktörüdür. İsteğimiz Samsunspor'un süper lige çıkarak kalıcı olmasıdır. İşte bu amatör spor kulüplerinin desteklemesiyle olacaktır. Burada başarı elde eden bayrağımızı göndere çektiren bütün sporcularımızı tebrik ediyorum."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de kentte spor altyapısı sorunu olmadığına işaret ederek, "Samsun'da spor komplekslerimiz tamamlanmıştır. Bu vesile ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları yapan Sayın Suat Kılıç ve Sayın Akif Çağatay Kılıç'a hepiniz adına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Şener Aydın ve ekibine teşekkür ediyorum. Burada başarılı olmuş ödül alacak kulüplere, sporcu ve antrenörleri tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından futbola 50 yıl hizmet eden Yalçın Şahin'e vefa ve basın hizmet ödülüne layık görülen basın mensuplarının ödülleri Vali Kaymak, ödül almaya layık görülen sporculara ve kulüplere ödülleri ve kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Törene, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, ilçe belediye başkanları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Erkan Özcan, Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Şener Aydın, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Demir ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve amatör spor kulüpleri başkanı ve sporcular katıldı.

Kaynak: AA