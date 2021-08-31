Sporculardan Eş Başkanlarımıza Ziyaret

Sporculardan Eş Başkanlarımıza Ziyaret | Silopi Belediyesi Başkanlığı Türkiye 2. Lig 8. Grupta mücadele eden Silopi Belediyesi Kadın Voleybol Takımımız ve Spor Komisyonumuzla beraber Belediyemizin Yaptığı katkı ve desteklerinden dolayı Eş Başkanlarımıza teşekkür amaçlı ziyaret gerçekleştirdi.