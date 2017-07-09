Sporcular, Urla Aquatlon Finalinde Kıyasıya Yarıştı

Urla Kaymakamlığı, Urla Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Urla Aquatlon yarışının finali Urla Kum Denizi'nde start aldı. Sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.



Yaş grupları; Elit Gençler, Elit Erkekler, Elit Kadınlar, Genç Erkekler, Genç Kadınlar, Yıldızlar Minikler, Yıldızlar Erkekler, Yıldızlar Kızlar, Minik 3 Kadınlar, Minik 3 Erkekler, Minik 2 Kadınlar, Minik 2 Erkekler, Minik 1 Kadınlar ve Minik 1 Erkekler olmak üzere toplam 14 gruptan oluşan yarışta sporcular kıyasıya yarıştı. Yarış startına ise Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek verdi. Yaş gruplarına göre 1 kilometre ve 350 metre de yüzen sporcular kıyıya ulaşır ulaşmaz koşu parkurunda koşarak dereceye girmeye çalıştı.



Yarışların ardından ödül töreni gerçekleşti. İlk üçe girenlere ödülleri, Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı İsa Tamer Çelik, Federasyon As Başkanı Ahmet Refik Aydın, Federasyon Başkan Vekili Nihat Çelikkollu ve Urla Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Hüseyin Solmaz tarafından verildi. - İZMİR