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Yüzme ve voleybolda katılım sertifika töreni gerçekleştirildi

Spor Haberleri

Yüzme ve voleybolda katılım sertifika töreni gerçekleştirildi

Eskişehir'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları yaz dönemi voleybol ve yüzme katılım sertifika töreni Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları yaz dönemi voleybol ve yüzme katılım sertifika töreni Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları yaz dönemi faaliyetleri çerçevesinde voleybol ve yüzme alanında eğitim gören çocuklar, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yüzme katılım sertifika töreninde minik sporcular sertifikalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er'in elinden aldı.

Gökmeydan Spor Salonu'nda düzenlenen voleybol katılım sertifika törenine de katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Er, tören sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekindi. Sezon başından bu yana yüzme branşında 14 bin, diğer branşlarda ise yaklaşık 10 bin kayıt alındığı bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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