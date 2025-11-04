Haberler

Yunanistan Basketbol Federasyonu'ndan Spanoulis'e Sözleşme Uzatımı

Güncelleme:
Yunanistan Basketbol Federasyonu, başantrenör Vassilis Spanoulis'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatıldığını ve FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde takımın başında olacağını açıkladı.

Yunanistan Basketbol Federasyonu, başantrenör Vassilis Spanoulis'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 43 yaşındaki Spanoulis'in FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri pencere maçlarında takımın başında yer alacağı kaydedildi.

2023 yılında milli takımın başına geçen Spanoulis, geçen yaz düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Yunanistan'ı 16 yıl sonra ilk kez podyuma çıkarmıştı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
