UEFA Heyeti, Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi'nde Avrupa Ligi Provası Yapacak
20 Mayıs 2026'da Beşiktaş Park'ta gerçekleşecek Avrupa Ligi finali için güvenlik toplantısı yapıldı. UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, derbi sırasında güvenlik önlemlerini görüştü.

UEFA heyeti, 20 Mayıs 2026'da Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Avrupa Ligi provasını, Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde yapacak.

2026 UEFA Avrupa Ligi finali kapsamında İstanbul'da bir kez daha güvenlik toplantısı yapıldı. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma ile ilgili hazırlıklar kapsamında; takımların otel ve seyahati, stadyum, taraftar toplanma ve ulaşım alanları ile ilgili güvenlik tedbirlerine yönelik uygulamalar, UEFA temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş Kulübü yetkilileri arasında görüşüldü.

Toplantıya UEFA 2026 Avrupa Ligi Finali Proje Lideri Yoann Gallet, UEFA Güvenlik ve Stadyum Emniyet Birimi Sorumlusu Stephen Funham, UEFA Operasyon Sorumlusu Drew Innes, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, Emniyet ve Beşiktaş Kulübü Stadyum yetkilileri katıldı.

UEFA heyeti saat 17.00 sıralarında deplasman taraftarlarının giriş yaptığı alanda izlenimde bulundu. Heyet daha sonra tekrar stadyuma girerken, derbiyi de tribünden takip edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
