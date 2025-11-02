Haberler

Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu başladı

Güncelleme:
İki kıta arasında koşulan dünyanın tek maratonu olan Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu başladı.

'Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu' unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından 'Gold Label' kategorisinde yer alan maraton, 47. kez gerçekleştiriliyor. İstanbul Maratonu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinden başladı.

Organizasyonda 42 kilometre koşacak olan sporcular, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş'a inecek ve sahil hattından Karaköy yolunu takip ederek Galata Köprüsü'ne ulaşacak. Köprüden Sirkeci yönüne dönerek Kennedy Caddesi üzerinden sahil yoluna ilerleyecek koşucular, Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule, Zeytinburnu ve Bakırköy'den geçip Rauf Orbay Caddesi'ni takip ederek Hava Harp Okulu araç tahliye kapısına kadar devam edecek. Sporcular, burada U dönüşü yapıp yine sahil yolunu izleyerek Gülhane Parkı'nın içinden geçip Sultanahmet Cami'nin önünde yarışı bitirecek.

Yaklaşık 42 bin kişinin katılım sağladığı organizasyonda, elit atletlerin yarışacağı Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nda 42 K'nın yanı sıra 15,5 K Koşusu, Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu da yapılıyor. - İSTANBUL

