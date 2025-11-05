Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası İspanya'da Başlıyor
Türkiye, İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenecek Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'na Ecem Nisa Esen ve Livanur Yalçın ile katılacak. Organizasyon 9 Kasım'da sona erecek.
Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası, yarın İspanya'da başlayacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pamplona kentinde düzenlenecek organizasyon 9 Kasım'da sona erecek.
Şampiyonada Türkiye'yi, milli sporcular Ecem Nisa Esen ile Livanur Yalçın temsil edecek.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor