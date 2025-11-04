Haberler

Trabzonsporlu Stefan Savic'in Yaralanması Tespit Edildi

Güncelleme:
Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic'in, Galatasaray maçı sırasında sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edildi. Kulübün sağlık ekibi, oyuncunun tedavisine başladı.

Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic'in sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edildiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinde Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşir açıklamasında, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 11. haftasında oynadığımız Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Beşir, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor
