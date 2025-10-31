Haberler

Trabzonspor Galatasaray Maçına Hazır

Trabzonspor Galatasaray Maçına Hazır
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenmanlarını tamamlayan takım, özel uçakla İstanbul'a gitti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor İstanbul'a gitti.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor, özel uçak ile saat 16.00'da İstanbul'a hareket etti.

Trabzonspor kafilesinde şu isimler yer alıyor:

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Wagner Pina, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Rayyan Baniya, Christ Inao Oulai, Okay Yokuşlu, Tim Jabol, Ozan Tufan, Benjamin Bouchouari, Cihan Çanak, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto ve Paul Onuachu, Danylo Sikan." - TRABZON


