Samsunspor, Hamrun Spartans Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Malta takımı Hamrun Spartans ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde devam etti. Antrenmana katılmayan sakat oyuncular dikkat çekerken, takım yarınki idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında 6 Kasım Perşembe günü sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, günü rondo ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile tamamladı.

Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa, antrenmanda yer almadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Hamrun Spartans maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
