RAMS Başakşehir, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 12'nci haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, hücum çalışmasıyla devam etti. Turnuva oyunu ile antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler yarın yapacağı idmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürecek.