Okan Buruk'a 100. Galibiyet Plaketi

Okan Buruk'a 100. Galibiyet Plaketi
Güncelleme:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk'a sarı-kırmızılıların 100. galibiyetini elde etmesinden dolayı plaket ve forma hediye etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a, sarı-kırmızılılarla 100. galibiyetine ulaşmasından dolayı plaket takdim etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Trabzon Spor müsabakası öncesinde geçtiğimiz haftaki Göztepe mücadelesiyle sarı-kırmızılılarda 120. resmi maçında 100. galibiyetini elde eden Teknik Direktör Buruk'a plaket verildi. Buruk'a plaketi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek takdim ederken aynı zamanda üzerinde 100 yazılı forma hediye etti.

Daha sonra Galatasaray taraftarları, yaptıkları tezahüratlar ve alkışlarla Okan Buruk'a destek verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
