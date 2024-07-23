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Muğlaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

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Muğlaspor, Teknik Direktör Besim Durmuş yönetiminde yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı. Takımın tüm oyuncuları eksiksiz katıldı ve büyük heyecanla çalışmalara başlandı.

Muğlaspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Teknik Direktörü Besim Durmuş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla start verdi. Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde yapılan antrenmana takımın tüm oyuncuları eksiksiz katıldı.

Yeni sezonun ilk antrenmanı, teknik ekibin ve oyuncuların büyük heyecanı ve motivasyonu ile başladı. Teknik Direktör Besim Durmuş, oyuncularla kısa bir toplantı yaparak sezon hedeflerini ve antrenman programını paylaştı. Durmuş, "Yeni sezona iddialı bir şekilde başlamak için yoğun bir hazırlık dönemi geçireceğiz. Tüm oyuncularımızın bu süreçte en iyi performanslarını sergilemelerini bekliyorum" dedi. Muğlaspor, sezon öncesi hazırlık kampında fiziksel dayanıklılık, teknik beceriler ve taktiksel uyum üzerine yoğunlaşacak. Teknik ekip, antrenman programını detaylı bir şekilde planladı ve takımın en iyi şekilde lige hazırlanması için çalışmalara başladı. Antrenmanlar, sabah ve akşam olmak üzere günde iki seans olarak devam edecek.

Takıma yeni katılan oyuncular da ilk antrenmanda yer aldı ve takım arkadaşlarıyla uyum sürecine hızlı bir giriş yaptı. Teknik Direktör Durmuş, yeni transferlerin adaptasyon sürecine büyük önem verdiklerini ve takımın genel performansını artıracaklarına inandıklarını belirtti. Muğlaspor taraftarları, yeni sezon hazırlıklarına başlayan takımlarını yalnız bırakmadı. Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde yapılan antrenmanı izleyen taraftarlar, tezahüratlarıyla takıma moral verdi. Taraftarlar, yeni sezonda takımlarından büyük başarılar beklediklerini dile getirdi.

Muğlaspor, yeni sezonda ligde üst sıraları hedefliyor. Teknik Direktör Besim Durmuş ve ekibi, disiplinli ve planlı bir hazırlık dönemi geçirerek, takımın sezon boyunca en iyi performansını sergilemesini amaçlıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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