Muğlaspor, 18 Yıl Sonra 2. Lig'deki İlk Maçında Elazığspor'u Yendi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Muğlaspor, kendi sahasında Elazığspor'u 2-1 mağlup ederek 18 yıl aradan sonra 2. ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Stat: Muğla Atatürk
Hakemler: Burak Akdağ, Melih Tan, Halil Tolgahan DemirTimurtaş
Muğlaspor: İsmet Yumakoğulları, Serhat Enes Çalışan, Mehmet Yiğit, Yalçın Kaya, Semih Karadeniz, Fatih Somuncu(dk87 Cebrail İrtürk), Muhammet Enes Gök(dk.75 Mustafa Erkasap), Cemal Ali Kızılateş(dk75 Yiğitali Bayrak), Abdurrahman Canlı, Sedat Şahintürk(dk87 Mahsun Çapkan), Yasin Abdioğlu(dk.90+1 Çağrı Fedai)
Elazığspor: Furkan Köse, Muhammet Ömer Çakı, Ercan Coşkun, Süleyman Özdamar, Mehmet Yılmaz, Hakan Yavuz, Beykan Şimşek(dk73. Erkan Eyibil), Enes Soy( dk.73 Samed Ali Kaya-dk. 86 Mustafa Tan), Alperen Aydın, Maksut Taşkıran(dk.62 Halil İbrahim Sönmez), Fuat Bavuk
Goller: DK.34 Abdurrahman Canlı(Muğlaspor),DK.39 Mehmet Yılmaz(Elazığspor), DK.71 Cemal Ali Kızılateş(Muğlaspor)
Sarı kartlar: DK.26 Mehmet Yılmaz(Elazığspor),DK.30 Muhammet Enes Gök(Muğlaspor), DK.90+3 İsmet Yumakoğlu(Muğlaspor),DK.90+5 Semih Karadeniz(Muğlaspor) - MUĞLA