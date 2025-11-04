Melikgazi Kayseri Basketbol, OGM Ormanspor'u Geçti

Melikgazi Kayseri Basketbol; evinde kazandığı OGM Orman Spor maçında, 3 oyuncusu çift haneli sayılara ulaştı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 5. haftasını galibiyetle kapattı. Sahasında OGM Ormanspor'u 72-57 yenen Melikgazi Kayseri Basketbol takımında 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

OGM Ormanspor maçında sarı kırmızılı takımda Dangerfield 22 sayı, Merve Arı 17 sayı ve Charli Collier 15 sayı ile oynadı. Sarı kırmızlı takımda en skorer isim ise 22 sayı ile Dangerfield oldu. - KAYSERİ