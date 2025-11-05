Kerem Aktürkoğlu, Öğrencilerin Hayalini Gerçekleştirdi

Okul başkanlık seçiminde "Başkan olursam Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim" diyen Aras Şamlı, vaadini gerçekleştirdi. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, özel bir okulun 3. sınıf öğrencisi Aras Şamlı'nın hayalini gerçekleştirdi. Şamlı, okul başkanlık seçimlerinde, Kerem Aktürkoğlu'nu okula getireceğini vadetmişti. Başkanlık seçimini kazanmasının ardından, "Tebrikler Aras. Davetini memnuniyetle kabul ediyorum. Çok yakında görüşmek üzere" mesajını paylaşan Kerem Aktürkoğlu, sözünü tutarak okula geldi.

Öğrencilerle buluşan milli futbolcu, okulun konferans salonunda gerçekleşen buluşmada minik hayranlarıyla söyleşide konuştu. Kerem, etkinlikte yaptığı konuşmada genç hayranlarına tavsiyelerde de bulundu. 27 yaşındaki futbolcu, zaman zaman insanların tercihleri konusunda hedef gösterilebildiğini ancak insanın bir inancı veya görüşü varsa bunu sonuna kadar yaşamaktan çekinmemesi gerektiğinin altını çizdi. Aktürkoğlu, "Hayatım boyunca kendim oldum, kendim olmak için çabaladım, hiç kimsenin beni yönlendirmesine izin vermedim. Aras'a ve buradaki kardeşlerime tavsiyem; kendilerini nasıl iyi ve mutlu hissediyorlarsa o şekilde yaşasınlar. Kimsenin onları belli kılıflar içine sokmalarına izin vermemeleri lazım. Bu şekilde başarılı olabileceklerine inanıyorum. Başarı, kendin olabildiğin için, kendin kalabildiğin için geliyor" ifadelerini kullandı.

Kerem, söyleşi de öğrencilerin sorularını da yanıtlarken, etkinlik karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.