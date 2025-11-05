Haberler

Kerem Aktürkoğlu, Öğrencilerin Hayalini Gerçekleştirdi

Kerem Aktürkoğlu, Öğrencilerin Hayalini Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçeli milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, okul başkanlık seçiminde öğrencisi Aras Şamlı'nın davetini kabul ederek özel okulda etkinlik düzenledi. Aktürkoğlu, minik hayranlarına başarı ve kendileri olma üzerine tavsiyelerde bulundu.

Okul başkanlık seçiminde "Başkan olursam Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim" diyen Aras Şamlı, vaadini gerçekleştirdi. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, özel bir okulun 3. sınıf öğrencisi Aras Şamlı'nın hayalini gerçekleştirdi. Şamlı, okul başkanlık seçimlerinde, Kerem Aktürkoğlu'nu okula getireceğini vadetmişti. Başkanlık seçimini kazanmasının ardından, "Tebrikler Aras. Davetini memnuniyetle kabul ediyorum. Çok yakında görüşmek üzere" mesajını paylaşan Kerem Aktürkoğlu, sözünü tutarak okula geldi.

Öğrencilerle buluşan milli futbolcu, okulun konferans salonunda gerçekleşen buluşmada minik hayranlarıyla söyleşide konuştu. Kerem, etkinlikte yaptığı konuşmada genç hayranlarına tavsiyelerde de bulundu. 27 yaşındaki futbolcu, zaman zaman insanların tercihleri konusunda hedef gösterilebildiğini ancak insanın bir inancı veya görüşü varsa bunu sonuna kadar yaşamaktan çekinmemesi gerektiğinin altını çizdi. Aktürkoğlu, "Hayatım boyunca kendim oldum, kendim olmak için çabaladım, hiç kimsenin beni yönlendirmesine izin vermedim. Aras'a ve buradaki kardeşlerime tavsiyem; kendilerini nasıl iyi ve mutlu hissediyorlarsa o şekilde yaşasınlar. Kimsenin onları belli kılıflar içine sokmalarına izin vermemeleri lazım. Bu şekilde başarılı olabileceklerine inanıyorum. Başarı, kendin olabildiğin için, kendin kalabildiğin için geliyor" ifadelerini kullandı.

Kerem, söyleşi de öğrencilerin sorularını da yanıtlarken, etkinlik karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi

Gözlerin çevrildiği süreç komisyonu toplantısı ertelendi
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Avcılar'da kümes yangını: 50 hayvan öldü

Sokaktaki yangın onlarca hayvanı telef etti
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.