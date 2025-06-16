Kayserispor, 2024-2025 Sezonunda 207.8 Milyon TL Gelir Elde Etti

Kayserispor, 2024-2025 Sezonunda 207.8 Milyon TL Gelir Elde Etti
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Süper Lig 2024-2025 sezonunu 13. sırada tamamlayan Kayserispor, toplamda 207.8 milyon TL gelir elde etti. 38 maçta 45 puan toplayan takım, katılım payı ve maç gelirleri ile önemli bir kazanç sağladı.

Sezonu 45 puanla 13. sırada tamamlayan Kayserispor kasasına 207.8 milyon TL koydu.

Süper Lig 2024-2025 sezonunda 38 maça çıkan ve 45 puan toplayan Kayserispor, yayıncı kuruluştan 207,8 milyon TL kazandı. Sezona 95,6 Milyon TL katılım payı alarak başlayan Kayserispor, oynadığı 38 maçta 11 galibiyet 12 beraberlik neticesinde 45 puan toplayıp 112,2 milyon TL kazandı. Sezonu 13. sırada tamamlayan Kayserispor, her galibiyete 6,6 Milyon TL, her beraberliğe 3,3 Milyon TL hak etti.

Sarı kırmızılı ekip, toplamda 2024-2025 sezonunda 207,8 Milyon TL kazandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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